Schon am 17.05. hatten wir auf eine Trading-Chance mit ProSieben aufmerksam gemacht und der Artikel dazu hatte folgenden Titel: "ProSieben: Kursrutsch nach durchwachsenen Zahlen! Trading-Chance!" Die Aktie war unter die Räder gekommen und wir hatten auf eine Gegenreaktion gesetzt. Am 23.05. hatten wir den nächsten Versuch gestartet und getitelt: "ProSieben: Nächster Versuch! Wir glauben an eine gute Trading-Chance!" Sie wissen ja, dass es immer auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...