Die schwächere Stimmung gegenüber der Gemeinschaftswährung belastet den EUR/USD und so notiert dieser am unteren Ende seiner Tagesrange von 1,1670/60. EUR/USD hat Politik und Payrolls im Blick Das Paar befindet sich nun in der Defensive, nach dem es mit der Korrektur des Dollars und dem Optimismus gegenüber der italienischen Politik 2 Tage in Folge ...

