Canada Cobalts Re-2OX-Verfahren erzielt Kobaltgewinnung von 99 %

31. Mai 2018 - Canada Cobalt Works Inc. (TSX-V: CCW) (OTCPK: TAKRF) (Frankfurt: 4T9B) (das Unternehmen oder Canada Cobalt) freut sich, bekannt zu geben, dass das von Canada Cobalt entwickelte Re-2OX-Verfahren einen wichtigen Durchbruch bei der Gewinnung von Kobalt und anderen Metallen im Kobaltfeld (Cobalt Camp) im Norden Ontarios erzielt hat, während sich die Crews auf die ersten und unmittelbar bevorstehenden unterirdischen Bohrungen in der Mine Castle, die auf Kobalt abzielen, vorbereiten.

SGS Lakefield aus Peterborough (Ontario) hat mit dem umweltfreundlichen Re-2OX-Verfahren 99 % des Kobalts und 81 % des Nickels aus einer Mischprobe aus Gravitationskonzentraten gewonnen und gleichzeitig 99 % des Arsens - ein Langzeitproblem in diesem kobaltreichen Gebiet - entfernt. Die Untersuchungen und Optimierungsarbeiten halten weiter an.

Die Gravitationskonzentrate enthielten 9,25 % Kobalt, 5,65 % Nickel, 9.250 g/t Silber und 49,9 % Arsen.

In den weiteren Schritten des Re-2OX-Verfahrens, die von Dr. Ron Molnar, einem Berater von Canada Cobalt, überwacht werden, sollen günstige Gewinnungsraten für Edelmetalle (Silber und Gold) erzielt und gleichzeitig Kobaltsulfat- und/oder Kobalt-Hybridformulierungen nach dem Chinese National Standard (chinesischer nationaler Standard) erreicht werden. Die Kobalt-Testprodukte werden von potenziellen Kunden aus der Batteriebranche, die sich in Gesprächen mit dem in China ansässigen Vertriebsbeauftragten des Unternehmens befinden, bewertet.

President und CEO Frank Basa sagte dazu: Die Ergebnisse der Re-2OX-Tests sind spannend. Canada Cobalt hat jetzt den Machbarkeitsnachweis (Proof of Concept) für ein umweltfreundliches Verfahren, das Kobalt und andere Metalle effizient gewinnt und gleichzeitig das Arsen erfolgreich entfernt. Das ist ein großer Schritt für unser Team.

Zusätzlich dazu bieten der unterirdische Zugang in der Mine Castle und die bevorstehenden Bohrungen auf der ersten Ebene dieser ehemaligen Produktionsstätte Canada Cobalt deutliche Vorteile im Kobaltfeld im Norden Ontarios inmitten des Superzyklus im Bereich der Elektrofahrzeuge und des andauernden Anstiegs der Kobaltpreise, so Basa abschließend.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden unter der Aufsicht von Frank J. Basa, P.Eng., President und CEO von Canada Cobalt, Mitglied der Professional Engineers Ontario und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, erstellt.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Eine 82 Kilogramm schwere Probe aus Erzgangmaterial, die kürzlich aus der ersten Ebene der Mine Castle entnommen wurde, wurde von SGS Laboratories in Lakefield (Ontario) auf -10 Mesh zerkleinert und gemischt. Aus diesem Gemisch wurde dann eine repräsentative Probe zur Analyse des Silber- und Goldgehalts mittels Bleifusions-Brandprobe eingereicht. Der Gehalt der anderen Metalle wurden nach einem Multisäuren-Aufschluss anhand des ICP-Verfahrens analysiert. Dieses Material wurde anschließend zur Bewertung des eigenen Re-2OX-Verfahrens verwendet. CCW stützt sich auf die internen unabhängigen Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollmaßnahmen von SGS Laboratories, die die Bekanntgabe der bereitgestellten Ergebnisse ermöglichen.

Über Canada Cobalt Works Inc.

Canada Cobalt ist ein reines Kobaltunternehmen, dessen Augenmerk ausschließlich auf das Northern Ontario Cobalt Camp, dem aussichtsreichsten Kobaltgebiet in Kanada, gerichtet ist. Mit drei zu 100 Prozent unternehmenseigenen ehemaligen Produktionsbetrieben, einem eigenen hydrometallurgischen Prozess namens Re-2OX und Plänen für eine Verarbeitungsanlage mit 600 Tonnen pro Tag Kapazität in seinem Vorzeigeprojekt, dem Konzessionsgebiet Castle, unweit von Gowganda ist Canada Cobalt gut aufgestellt, um sich zu einem vertikal integrierten führenden Unternehmen in der Kobaltextraktion und -gewinnung in Nordamerika zu entwickeln.

Frank J. Basa

Frank J. Basa P. Eng.

President & Chief Executive Officer

