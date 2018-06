Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-06-01 / 08:42 *JIBBIT-Hightech macht Cannabis sicher* *- Revolutionäres Konzept für Ärzte, Apotheken und Patienten * *- Blockchain-Einsatz stoppt Rezeptfälschungen* *- Auch Plattform für Online-Sprechstunden in Vorbereitung* MONHEIM. Durch die Legalisierung von medizinischen Cannabis in Deutschland und anderen Ländern tritt ein weitreichendes Problem auf: Rezeptfälschungen häufen sich immer mehr und fügen Versicherungen und Versicherten Schäden in Millionenhöhe zu. Die JIBBIT GmbH, ein deutsches Startup Unternehmen aus Monheim bei Düsseldorf, hat eine revolutionäres Konzept entwickelt, um genau dieses Problem zu lösen. Das Stichwort hierfür lautet Blockchain. Die Blockchain ist eine dezentrale Datenbank, die als nahezu fälschungssicher gelten darf. Ausgestellte Rezepte werden in der Blockchain hinterlegt, wodurch eine nachträgliche Manipulation ausgeschlossen werden kann. Für viele Menschen ist Cannabis inzwischen mehr als nur ein Genuss- oder Rauschmittel. Es ist zugleich ein Medikament und gewinnt für medizinische Zwecke weltweit an Bedeutung. JIBBIT hat ein revolutionäres Konzept für Ärzte, Apotheken und Patienten entwickelt. Apotheker und Ärzte sehen durch die Blockchain die dort hinterlegten Medikationen und können Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten verhindern. Diese Innovation im Ärztewesen und die Ausweitung dieses Anwendungsbeispiels auf weitere medizinische Bereiche sind ebenfalls in Planung. Auch ist die Einführung einer ärztlichen Online-Sprechstunde per App, Tablet oder PC geplant. So können die Patienten offener die Symptome beschreiben und den Wunsch nach einem Medikament auf Cannabis-Basis dem Arzt gegenüber leichter äußern. JIBBIT entwickelt speziell für die Behandlung von Krankheiten mit Cannabis die Plattform Jibbit(R)Doc. Um Bezahlungen zu erleichtern und die Diskretion bei Transaktionen zu gewährleisten, wird die JIBBIT GmbH eine neue Kryptowährung auf den Markt bringen, den "Jibbit Token". JIBBIT will aber nicht nur den medizinischen Cannabis-Markt angehen - es wird auch eine App für nicht THC-haltige Cannabis-Produkte und Zubehör geben. Mit Jibbit(R)Marcetplace entsteht eine Plattform für Shopbetreiber und Konsumenten. Außerdem ist ein Lieferdienst für Cannabis geplant, der in den USA oder Canada einem Lieferservice ähnelt. Durch das Projekt insgesamt wird JIBBIT der gesamten Cannabis-Community die Vorteile der Kryptowelt zur Verfügung stellen. Deshalb startet am 01.06.2018 der weltweite Token-Verkauf, der es Investoren ermöglicht, Tokens der Firma Jibbit zu erwerben. Informationen auch unter www.jibbit.io [1] Die Jibbit GmbH fokussiert sich als international tätiges Softwareunternehmen auf Lösungen für Nischenmärkte. Der Fokus liegt auf Blockchain basierten Eigenentwicklungen für die Cannabis-Branche. Das Unternehmen deckt mit seinen Marken JIBBITRunner, JIBBITMarketplace und JIBBITDoc die unterschiedlichsten Kernsegmente des Cannabis-Markts ab. Jibbit GmbH Mittelstr. 11-13 40789 Monheim am Rhein *Medienkontakt:* Daniel Pikulski Head of Corporate Communications Jibbit GmbH E-Mail: contact@jibbit.io *Token Sale Kontakt:* Marco Heyse Head of Investor Relations Jibbit GmbH E-Mail: sale@jibbit.io Whitepaper: www.jibbit.io/whitepaper [2] Ende der Pressemitteilung Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Jibbit GmbH Schlagwort(e): Finanzen 2018-06-01 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 691541 2018-06-01 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=f806b162db92f969f3e96891cd65765e&application_id=691541&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=92b5cf5955a90415aa7cec7a50455f9b&application_id=691541&site_id=vwd&application_name=news

