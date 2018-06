Hier geht's zum Video

Der DAX konnte sich gestern an Fronleichnam nur mit Mühe und Not über der 12.600 Punkte-Marke halten. Zum Handelsende betrug das Minus 1,4 Prozent. Für den Dow Jones ging es über ein Prozent nach unten. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR informiert über die Lage an den Märkten. Zudem stehen der Ölpreis, das Währungspaar Euro/Dollar, der Goldpreis, Amazon, Facebook, der DAX, die Deutsche Bank und Rocket Internet im Fokus. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick DeWayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.