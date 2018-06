Hier geht's zum Video

Der Handelskrieg zwischen den USA und der EU hat die Anleger gestern verschreckt und den DAX auf Talfahrt geschickt. An Fronleichnam ging es für den Leitindex um weitere 1,4 Prozent abwärts. Somit hielt sich der DAX nur noch knapp über 12.600 Punkten. Marktidee: BASF Die BASF-Aktie hatte im Jahr 2008 bei 17,81 Euro ein zyklisches Tief ausgebildet und bewegt sich hiervon ausgehend in einem langfristigen Aufwärtstrend. Im Januar dieses Jahres konnte das Wertpapier ein neues Allzeithoch bei 98,80 Euro markieren. Aktuell sind nun aber wieder die Bären am Ruder.