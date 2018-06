Hier geht's zum Video

Eine beeindruckende Rallye führte den DAX in den letzten acht Wochen von rund 11.800 Zählern wieder über die 13.000-Punktemarke. Ob dem deutschen Leitindex noch in diesem Sommer der Sprung auf ein neues Allzeithoch gelingt, schätzt Charttechniker Achim Matzke für Sie ein. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar.