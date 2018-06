Hier geht's zum Video

Über Langeweile an den Märkten kann sich derzeit niemand beklagen: ein ständiges Auf und Ab, wobei politische Ereignisse dabei durchaus eine Rolle spielen. Anleger, die schon mal einen Blick auf ein Evotec-Chart geworfen haben, werden auch dort eine Tendenz zu einer gewissen Schwankungsfreudigkeit entdecken. Gerade vergangene Woche überraschte ein zehnprozentiger Kurssprung der im Tec-Dax gelisteten Aktie manchen Investor. Was Analysten zu der Aktie meinen, wo die Chancen und Risiken liegen könnten und was eine kleine blaue Pille mit Evotec zu tun hat, dies alles erfahren Sie in unserem heutigen X-perten Video.