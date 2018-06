Die Deutsche Bank kriselt weiter: Nach dem Abrutschen der Aktie durch die schlechte Bewertung der US-Notenbank Fed hat nun auch Standard & Poor's die Deutsche Bank herabgestuft. Die EZB dagegen ist zufrieden.

Schlechte Nachrichten für die Deutsche Bank: Die mächtige Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Bonitätsnote des Geldhauses gekappt. Die Bewertung der Kreditwürdigkeit wurde um eine Stufe auf "BBB+" von "A-" herabgestuft, wie S&P am Freitag mitteilte. Damit liegt die Einstufung zwar weiterhin im Investmentbereich, doch die Bonitätsbewertung ist nun zwei bis drei Stufen niedriger als die vieler Konkurrenten. Dem Institut drohen damit nun höhere Finanzierungskosten. Den Ausblick für das Rating erhöhten die Bonitätswächter auf "stabil" von "negativ".

Die Bank erklärte in einer kurzen Stellungnahme, sie begrüße, dass S&P anerkenne, "dass das Management einschneidende Maßnahmen ergreift, um die Kosten zu senken sowie das Geschäft zu fokussieren und damit die aktuell geringe Profitabilität der Bank zu verbessern. Wir weisen darauf hin, dass das Rating für nicht-bevorrechtigte vorrangige Schuldtitel von BBB- bestätigt wurde." Die Deutsche-Bank-Aktie hatte am Donnerstag so niedrig geschlossen wie nie zuvor, erholte sich am Freitag im vorbörslichen Geschäft und zog bei Lang & Schwarz um drei Prozent an.

S&P hatte die Überprüfung des Ratings der Deutschen Bank bereits Mitte April - kurz nach des Auswechslung des Vorstandschefs - angekündigt. S&P-Analyst Giles Edwards hatte Reuters dann gesagt, die Wahrscheinlichkeit einer Herabstufung liege "bei mindestens 50 Prozent". Auch Moody's ...

Den vollständigen Artikel lesen ...