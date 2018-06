Die Rocket-Internet-Tochter Home24 strebt Mitte Juni den Börsengang an. Damit will sie bis zu 172 Millionen Euro einsammeln.

Der Online-Möbelhändler Home24 will bei seinem Gang an die Frankfurter Börse bis zu 172,5 Millionen Euro einsammeln. Das Unternehmen aus dem Imperium des Startup-Investors Rocket Internet legte die Preisspanne für seine Aktien am Freitag auf 19,50 bis 24,50 Euro fest.

Home24 gibt zunächst - abhängig vom Zuteilungspreis - so viele neue Papiere aus, um einen Erlös von 150 Millionen Euro zu erzielen. Dazu kommt bei entsprechender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...