Das sieht nicht gut aus für Aktionäre des Biotech-Spezialisten Epigenomics: Ihr Investment krachte gestern um satte 37% in den Keller auf ein neues 24-Monats-Tief und auch heute steht ein deutliches Minus auf der Anzeigetafel von Epigenomics. Dabei konnte sich die Epigenomics-Aktie im vergangenen Jahr an der Börse um 88,2% verbessern, während im Vorjahr ein Verlust in Höhe...

