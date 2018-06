München (ots) -



Zwei Drittel schließen Tarife mit mindestens zehn Mio. Euro Deckung ab / Höhere Versicherungssumme kostet meist nur wenige Euro mehr pro Jahr / Verbraucher sollten Altverträge unbedingt auf Deckungssumme und Leistungen prüfen



Verbraucher entscheiden sich bei Abschluss einer privaten Haftpflichtversicherung (PHV) für ausreichend hohe Versicherungssummen. Zwei Drittel der CHECK24-Kunden wählen einen Tarif mit mindestens zehn Mio. Euro Deckungssumme (DS). Die Tarife des übrigen Drittels decken mindestens fünf Mio. Euro ab.* Damit entsprechen alle den Empfehlungen von Verbraucherschützern.



Eine hohe Versicherungssumme ist eines der wichtigsten Kriterien bei der Wahl des PHV-Tarifs. Sie bestimmt maßgeblich den Beitrag der Versicherung.



Guter Schutz ist günstig. Für Verträge mit fünf Millionen Euro Deckung zahlten CHECK24-Kunden im betrachteten Zeitraum rund 38 Euro pro Jahr, für die doppelte Summe nur rund vier Euro mehr. Selbst über CHECK24 abgeschlossene Tarife mit 50 Mio. Euro DS kosten im Schnitt weniger als 60 Euro pro Jahr.



Zusatzleistungen sind wichtig und in neuen Tarifen häufig enthalten



Verbraucher sollten neben der DS auch auf enthaltene Zusatzleistungen achten. Eine Forderungsausfalldeckung ist wichtig, denn sie schützt Versicherte, wenn ihnen ein Dritter ohne Haftpflichtschutz einen Schaden zufügt. Die Ausfalldeckung ist in neueren Tarifen meist enthalten. Rund 98 Prozent der CHECK24-Kunden haben die Leistung in ihrem Haftpflichtschutz eingeschlossen.



"Ältere Haftpflichtverträge beinhalten häufig zu niedrige Deckungssummen oder es fehlen wichtige Leistungen", sagt Rainer Klipp, Geschäftsführer PHV bei CHECK24. "Neue Tarife bieten umfassenderen Schutz, beinhalten mehr Extraleistungen und sind meist günstiger als ältere Verträge."



Weitere empfehlenswerte Bestandteile einer PHV sind die Versicherung von gemieteten oder geliehenen Sachen, Schlüsselverlust, Schäden durch Internetnutzung und Drohnen.



Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im Kundenkonto



Bei sämtlichen Fragen zur privaten Haftpflichtversicherung, etwa zum Leistungsumfang oder der Höhe der Versicherungssumme, helfen über 200 CHECK24-Versicherungsexperten im persönlichen Beratungsgespräch per E-Mail oder Telefon. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Verträge sehen und verwalten Kunden jederzeit im digitalen Versicherungsordner.



*Basis: alle 2017 und 2018 (Stand Mai) über CHECK24 abgeschlossenen privaten Haftpflichtversicherungen



