Die Baader Bank hat die Einstufung für Dialog Semiconductor anlässlich der avisierten Umsatzeinbußen mit dem wichtigsten Kunden Apple auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Dies sei überraschend, nachdem das Unternehmen zuletzt immer wieder einen stabilen Anteil seiner Power-Management-Chips bei den iPhones in 2018 versichert habe, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichzeitig sei auch der Zeitpunkt just vor Produktionsstart der neuen Smartphone-Generation beeindruckend. Dies deute auf eine sehr schlechte Berechenbarkeit der Geschäftsbeziehung hin./ag/la Datum der Analyse: 01.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2018-06-01/09:36

ISIN: GB0059822006