BERLIN (Dow Jones)--Die EU wird nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nicht mit sofortigen Gegenmaßnahmen auf die seit Freitag geltenden US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium antworten. "Es gibt dafür ein vorgeschriebenes Verfahren", sagte Altmaier im Deutschlandfunk. "Sie müssen notifiziert werden bei der WTO, bei der Welthandelsorganisation. Das haben wir getan und es wird einige Tage dauern, bis dann die Europäische Union rechtlich einwandfrei die Möglichkeit hat, diese Maßnahmen zu verhängen."

In den nächsten "zwei, drei Tagen" werde man sehr genau studieren, wie sich die US-Maßnahmen auswirkten, und "in welchem Umfang es beispielsweise Ausnahmen für deutsche und europäische Unternehmen gibt, weil deren Stahlangebote in den USA gar nicht vorhanden sind". Dann werde man auch sehen, wie die EU angemessen reagieren könne. Sie werde noch in dieser Woche ein deutliches Signal geben.

Altmaier sagte, er halte die von den USA verhängten Strafzölle "für einen schweren Fehler und eine Belastung der Weltwirtschaft". Die EU wolle keinen Handelskrieg, sondern habe immer eine "Lösung auf Augenhöhe" angestrebt und gesagt, man lasse sich nicht unter Druck setzen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2018 03:13 ET (07:13 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.