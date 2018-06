Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag positiv in den Handel gestartet. Der Leitindex versucht damit erneut zu einer Gegenbewegung anzusetzen, nachdem er zuvor mehrere Tage in Folge Kursverluste hatte hinnehmen müssen. Am Vortag markierte der SMI unter 8'500 Punkten gar ein neues Jahrestief. Belastet hatte die Märkte der Handelsstreit zwischen den USA und Europa. Die von den USA auf Einfuhren von Stahl und Aluminium aus der EU, Mexiko und Kanada verhängten Strafzölle sind nun in Kraft.

Nebst dem Handelsstreit blieb die Krise um die Regierungsbildung in Italien im Fokus. Nach drei Monaten der Unsicherheit kommt dort wohl erstmals eine europakritische ...

