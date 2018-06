Hier geht's zum Video

Ab heute gibt es die neue Ausgabe des Anlegermagazins DER AKTIONÄR am Kiosk. Bereits seit Mittwochabend ist sie als ePaper erhältlich. Martin Weiß stellt die wichtigsten Themen vor. Die Titelstory lautet diesmal: "Sieg für ihr Depot // Die WM kann kommen: Diese Firmen sind in Top-Form". Weitere Themen im Heft: 70%-Chance - Biotech-Perle aus der zweiten Reihe // Achtung, Heuschrecke! Paul Singer greift an - seien Sie dabei // 300% Plus - Bulle der Woche nicht zu stoppen