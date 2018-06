Von Markus Klausen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der neue Deutsche-Bank-Chef versucht die Mitarbeiter nach mehreren Negativmeldungen zu beruhigen und unterstreicht die finanzielle Stärke des Instituts. Die Kredit- und Marktrisiken der Bank seien selten so gering gewesen, schreibt der seit April amtierende Christian Sewing CEO in einem Brief an die Beschäftigten. Deshalb seien auch Spekulationen darüber, dass aus der politischen Unsicherheit in Italien erhebliche Belastungen drohen könnten, "vollkommen unbegründet". "Auf Konzernebene steht unsere Finanzstärke außer Frage", so Sewing.

Die Deutsche Bank kam am Donnerstag an der Börse unter Druck, nachdem Informationen über eine seltene Rüge der US-Notenbank publik geworden waren. Ais Sicht der US-Notenbank befindet sich das ausgedehnte US-Geschäft der Bank in einem "problematischen Zustand". Die Aktie verlor daraufhin erneut rasant an Wert und notiert auf einem historischen Tief.

Sewing betont in dem Schreiben an die Mitarbeiter, dass die in dem Bericht am Donnerstag genannten US-Töchter "alle sehr solide ausgestattet" seien. "Es geht hier nicht um unsere finanzielle Stabilität, sondern um die genannten IT- und Kontrolldefizite, die wir entschlossen beheben", erklärt der Manager.

Die Ratingabstufung von Standard & Poor's am Freitag beinhalte auch eine gute Nachricht: Der stabile Ratingausblick zeige, dass man der Bank vertraue, den Wandel zu schaffen. "Das heißt aber auch: Wir müssen liefern - und zwar schnell und konsequent", so Sewing.

Die Aktie der Deutschen Bank reagiert nach dem Kursrutsch am Donnerstag zum Börsenstart mit einem kleinen Plus von 0,4 Prozent. Andere Banken in Europa legen am Freitag zu Handelsbeginn allerdings teils deutlich stärker zu, beispielsweise Unicredit 4 Prozent, Intesa Sanpaolo um 3,3 oder BBVA um 2,6 Prozent.

