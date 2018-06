Der neue Chef der Airbus -Zivilflugzeugsparte liebäugelt offenbar mit dem Spitzenposten im Konzern. "Ich stehe der Gruppe zur Verfügung", sagte Guillaume Faury in der Tageszeitung "Die Welt" (Freitag). Der amtierende Konzernchef Tom Enders wird nach Auslaufen seines Vertrages im Frühjahr 2019 abtreten. Der Franzose gilt als einer der Favoriten für die Nachfolge. "Es ist nun am Board, den Auswahlprozess durchzuführen und eine Entscheidung zu treffen. Der Verwaltungsrat kennt mich und weiß, wo er mich finden kann", betonte Faury.

Der 50-jährige Manager, früher Chef der Helikopter-Sparte bei Airbus, hatte seinen neuen Posten im Februar angetreten. 100 Tage im Amt als Chef der Zivilflugzeugsparte sieht er nun die dringendsten Aufgaben des Konzerns in der Abarbeitung des "enormen Auftragsbestands" und der Digitalisierung. Eine Gefahr sieht er nicht, dass wegen des bevorstehenden Wechsels an der Konzernspitze die Mitarbeiter in Abwartestellung verharren könnten. "Airbus ist nicht gelähmt", so Faury. Zwar befinde sich das Unternehmen in einer Übergangsphase, aber die gebe es in der Industrie immer wieder.

Zu den Plänen für eine mögliche weitere Steigerung der Produktion des Mittelstreckenjets A320 sagte Faury: "Eine monatliche Produktionsrate von 70 Maschinen ergibt in den ersten Jahren des nächsten Jahrzehnt Sinn." Airbus sei deshalb bereits mit seinen Zulieferern in Kontakt, um vorbereitet zu sein. "Markt und Auftragsbestand geben das her." Noch sei zwar nichts entschieden, aber Airbus würde sich bei einem eventuellen Ausbau der Produktion auf 70 Flugzeuge auf die bestehenden vier Standorte Hamburg, Toulouse, Tianjin in China und Mobile in den USA stützen.

Die A320-Familie sorgt derzeit bei Airbus wegen Problemen mit Triebwerken für Aufsehen. Wegen drohender Triebwerksausfälle hatte die United-Technologies-Tochter Pratt & Whitney (P&W) die Auslieferungen neuer Antriebe im Februar vorübergehend eingestellt, um eine erst seit Ende 2017 verwendete problematische Dichtung zu ersetzen. Airbus musste dadurch massenhaft fast fertige Flugzeuge zwischenlagern und dadurch im ersten Quartal einen Umsatzrückgang hinnehmen. Erst seit April liefert Pratt wieder einwandfreie Triebwerke des Typs an Airbus. Auch der deutsche Anbieter MTU baut an den P&W-Triebwerken mit./tav/zb/jha/

