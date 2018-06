Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für BNP Paribas von 67 auf 64 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die französischen Banken litten überwiegend unter der unbefriedigenden Rentabilität im Firmenkundengeschäft und im Investmentbanking, schrieb Analyst Kiri Vijayarajah in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insofern habe die Gewinnentwicklung im ersten Quartal enttäuscht, so dass er seine Prognosen für den Gewinn je Aktie im kommenden Jahr um bis zu 6 Prozent reduzierte. Bei BNP Paribas berücksichtigte Vijayarajah auch den Anstieg der Eigenkapitalkosten./la/jha/ Datum der Analyse: 01.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-06-01/10:02

ISIN: FR0000131104