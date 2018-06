Für die Deutsche Bank kommt's derzeit dicke: Gewinnrückgang, Klagewelle, Umstrukturierung, Turbulenzen wegen Italien und Türkei, Probleme in den USA, Kurssturz - und nun auch noch eine Abstufung durch die Rating-Agentur Standard & Poor's. CEO Christian Sewing wendet sich nun in einem Brief an die Mitarbeiter. Und wie reagiert heute der Aktienkurs?

