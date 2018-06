St.Gallen - Die Aktionäre der Abraxas-VRSG Holding AG haben an ihrer Generalversammlung gestern Nachmittag dem Fusionsvertrag einstimmig zugestimmt. Damit kann die Fusion von VRSG und Abraxas bis Ende Juni 2018 formell vollzogen werden. Der Verwaltungsrat und dessen Präsident wurden in ihrem Amt bestätigt.

Das einstimmige Ja der Abraxas-VRSG-Aktionäre am 31. Mai in der St. Galler Lokremise ist ein klares Votum für die Vision der Abraxas als führender Anbieter von Digital-Government-Lösungen. Die Fusion wird nun auch formell vollzogen. Die neue Abraxas investiert erhebliche Summen in die Erneuerung der Produktpalette und das Serviceangebot, um zukünftig für die Anforderungen der Kunden noch besser gerüstet zu sein.

Mit diesem Zusammenschluss wird Abraxas zum grössten Anbieter durchgängiger IT-Lösungen für die öffentliche Hand, der Hauptsitz wird in St.Gallen sein. Die Fusion gilt rückwirkend per 1. Januar 2018 und wurde bereits im April 2018 operationell vollzogen. Das Aktionariat der Abraxas besteht aus 116 Gemeinden sowie den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, St.Gallen, Thurgau und Zürich.

Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates sowie dessen Präsident Eduard Gasser wurden wie beantragt einstimmig wiedergewählt.

Die Zukunft der neuen Abraxas Informatik AG sieht CEO Reto Gutmann optimistisch: "Im laufenden Jahr werden Investitionen in die Fusion der Firmen zwar entsprechend der Planung noch spürbar ...

