In der Eurozone hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben im Mai weiter eingetrübt. Der vom britischen Forschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe fiel um 0,7 Punkte auf 55,5 Zähler, wie das Institut am Freitag in einer zweiten Schätzung mitteilte. Die Forscher haben damit ihre erste Schätzung wie von Analysten erwartet bestätigt.

Der Indexwert ist damit den fünften Monat in Folge gefallen. Er liegt aber nach wie vor deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Der Indikator signalisiert somit immer noch klar Wachstum, nachdem der Indexwert im vergangenen Dezember mit 60,6 Punkten den höchsten Stand seit Einführung des Indikators im Jahr 1997 erreicht hatte./jkr/bgf/jha/

