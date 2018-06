Patchkabel sind weltweit nach ISO/IEC 11801 genormt (Tabelle). In Europa wird die EN 50173 herangezogen, deren Vorgaben weitestgehend denen der ISO/IEC 11801 entsprechen. Darüber hinaus gibt es noch die US-amerikanische Normenreihe ANSI/TIA-568, die aufgrund ihrer besonders praxisorientierten Ansätze auch außerhalb der USA recht gerne verwendet wird.

Normen für Patchkabel

Patchkabel bestehen aus vierpaarigen Leitungen mit massiven oder flexiblen Drähten. International sind Leitungen nach ISO/IEC 61156 genormt, in Europa nach EN 50288, in den USA nach ANSI/TIA-568.

Sie haben an mindestens einem Ende einen Steckverbinder, meistens aber an beiden. Fast immer wird dabei der achtpolige »RJ45«-Stecker verwendet. Der ist wiederum international nach ISO/IEC 60603-7 und in Europa nach der auf der IEC 60603-7 basierenden EN 60603-7 genormt. Die amerikanische ANSI/TIA verweist direkt auf die IEC 60603-7. Leider werden die Normen für die Patchkabel oft mit denen für die Leitungen, aus denen die Patchkabel bestehen, verwechselt, was in der Praxis allzu oft Verwirrung stiftet. Im Englischen gibt es in der Praxis eine klare Unterscheidung:

»patch cord« steht für das vollständige, konfektionierte Patchkabel, bestehend aus Leitung und Stecker(n).

»patch cable« oder kurz »cable« steht für die reine Leitung, das so genannte Rohkabel, das für ein Patchkabel verwendet wird und das noch mit einem oder zwei Steckern versehen werden muss.

Zusammenspiel von Stecker und Kabel

RJ45-Stecker gibt es in den Kategorien 5, 6, 6A, 6A, 8 und 8.1, Kabel gibt es darüber hinaus auch noch in den Kategorien 7, 7A und 8.2. Bei den »Kategorie 7-Patchkabeln« mit RJ45-Steckern erfüllt lediglich das reine Kabel die Anforderungen der Kategorie 7, nicht der Stecker, da es keinen RJ45-Stecker gibt, der die Anforderungen der Kategorie 7 für alle vier Aderpaare gleichzeitig erfüllt. Ein Kabel der Kategorie 7 mit RJ?45-Steckern der Kategorie 8.1 zu versehen, hilft auch nicht weiter. Die Kategorie 8.1 basiert auf der Kategorie 6A, nicht auf Kategorie 7 oder 7A, was sich auch bei den Patchkabeln niederschlägt. So sind die NEXT-Werte für Patchkabel der Kategorie 8.1 in der ISO/IEC 11801-1:2017 bereits ab 100?MHz deutlich niedriger als für die der Kategorien 7 und 7A.

