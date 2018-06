... einigten sich die italienischen Wahlsieger von Lega Nord und 5 Sterne doch noch auf ein Kabinett, für dessen Ministerliste Staatspräsident Mattarella Unterstützung signalisierte. Das war möglich geworden, weil sich Mattarella und Carlo Cottarelli darauf geeinigt hatten, die avisierte Bildung Übergangsregierung aus Experten "nicht zu überstürzen". Vielmehr sollten den beiden Parteien noch mal Zeit zu Verhandlungen gegeben werden. Hier scheint die Aussicht auf einen eurokritischen Wahlkampf mit all seinen Auswirkungen, Wirkung entfaltet zu haben.



Die Chance nutzen die Wahlsieger noch am gestrigen Abend, um sich auf eine Ministerliste zu einigen, die offensichtlich auch die Zustimmung des Staatspräsidenten hat. Dabei wird die Personalie Paolo Savona elegant umschifft. Der Eurokritiker war zuletzt als Wirtschafts- und Finanzminister vorgesehen, was das Veto des Staatspräsidenten provozierte. Jetzt soll er für europäische Angelegenheiten zuständig sein. Das darf man durchaus als Retourkutsche verstehen. Damit wird derjenige für Europafragen zuständig, der nach Lesart der voraussichtlichen Regierung, von Europa verhindert wurde. Neuer Kandidat für das Finanzresort ist Giovanni Tria. Der 70-jährige Römer ist Ökonomieprofessor und Publizist. Die Regierung soll weiterhin von Guiseppe Conte geführt werden. Die Vereidigung ist schon für heute Mittag vorgesehen.



Diese überraschende Wendung ist sicher auch der Sorge geschuldet, eine monatelange Hängepartie vor der Brust zu haben, die die Wahrscheinlichkeit für schrille antieuropäische Töne im Wahlkampf befeuert. Angesichts der US-amerikanischen Herausforderungen im Handelsstreit, kann die EU jetzt keine Schwächung ihrer Verhandlungsposition leisten.



Das ist ein Auszug aus dem heutigen Bernecker Börsenkompass. Sie kennen unseren neuesten Börsenbrief noch nicht? Testen Sie den Bernecker Börsenkompass exklusiv in der App von Finanzen100. Wollen Sie erst mal reinschnuppern? Dann besuchen Sie unsere Börsenkompass-Seite und lesen Sie dort, wie Sie die App installieren und ein kostenloses Probeabo abschließen. Die Adresse lautet: www.bernecker-börsenkompass.de