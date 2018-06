FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einer deutlichen Erholung zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Freitag im frühen Handel. Dabei dominieren weiterhin die politischen Themen das Sentiment. Vor allem die Regierungsbildung in Italien und der Handelsstreit zwischen den USA und der EU stehen dabei im Fokus. Dazu kommen im weiteren Verlauf noch der US-Arbeitsmarktbericht für den Mai und Einkaufsmanagerindizes aus Europa und den USA als potenziell kursbewegende Ereignisse.

Nach den deutlichen Kursabgaben am Donnerstag setze sich erst einmal eine abwartende Haltung durch, heißt es. Der DAX gewinnt 0,7 Prozent auf 12.698 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,2 Prozent auf 3.446 Punkte nach oben.

Der erneute Auftrag an den parteilosen Juristen Giuseppe Conte zur Regierungsbildung in Italien sorgt für etwas Erleichterung. Es sei die Frage, welche Teile ihres Programms die voraussichtlich entstehende populistische Regierung wie und wann umsetze, und welche Auswirkungen das auf die Märkte habe, so ein Beobachter.

Paolo Savona, der europafeindliche Stein des Anstoßes beim letzten Versuch Contes, eine Regierung zu bilden, soll nun Europa-Minister werden - statt Finanzminister. Es bleibe abzuwarten, ob die neue Regierung nicht doch noch irgendwann Euro-Austrittsfantasien entwickele, meint Devisen-Analyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank.

In Italien herrscht erst einmal etwas Erleichterung, dass Neuwahlen und damit ein möglicherweise noch stärkeres Ergebnis der populistischen Parteien abgewendet werden konnten. An der Börse in Mailand geht es für den MIB um 2,7 Prozent nach oben. Auch die Renditen der italienischen Anleihen kommen deutlicher zurück. Die Rendite zweijähriger Papiere liegt bei 0,60 Prozent, nach 1,27 Prozent am Vorabend. Zur Wochenmitte war sie sogar auf 1,80 Prozent geklettert.

Daneben fürchten die Märkte weiterhin eine Eskalation des Handelsstreits mit den USA. US-Präsident Donald Trump hat wie befürchtet Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Europa verhängt. Die EU kündigte umgehend Gegenmaßnahmen an. Auch deshalb schwebt die Möglichkeit weiterer US-Strafzöllen über dem Markt, wobei es dann die Autoimporte betreffen könnte.

Die wahrscheinliche Abwahl des spanischen Regierungschefs Manuel Rajoy wird an den Märkten dagegen zum Teil sogar positiv gesehen. "Nach derzeitigen Umfragen könnte es nach Neuwahlen zu einer Regierung kommen, die von Ciudadanos geführt wird", meint ein Marktteilnehmer. Diese seien zwar populistisch, verträten aber auch vergleichsweise liberale wirtschaftspolitische Ansichten. Der Ibex legt in Madrid im frühen Handel um 1,2 Prozent zu.

Weiter schlechte Nachrichten um Deutsche Bank

Die negativen Nachrichten rund um die Deutsche Bank reißen nicht ab. Am Donnerstagnachmittag hatten die Papiere gut 7 Prozent verloren nach Berichten, wonach das US-Geschäft auf einer Liste für Problembanken steht. Nun hat Standard & Poor's die langfristige Einstufung auf BBB+ von A- gesenkt. Die Refinanzierung werde sich dadurch verteuern, heißt es im Handel. "Bei Dreifach-B hört der Spaß auf", so ein Marktteilnehmer. Bei der Deutschen Bank ist das Allzeittief von 8,83 Euro nun näher als die 10er Marke, an der sich der Kurs am Donnerstagvormittag mehrfach vergeblich versucht hatte. Der Kurs erholt sich um 3,6 Prozent.

Der europäische Banken-Sektor gewinnt 2,5 Prozent, angetrieben vor allem von den deutlichen Gewinnen bei italienischen Bankenwerten. Am Vortag hatte er mit den Entwicklungen in Italien und um die Deutsche Bank noch 1,3 Prozent eingebüßt. Für die Unicredit-Aktie geht es 4,3 Prozent nach oben und die Papiere der Intesa Sanpaolo verbessern sich um 5,1 Prozent.

Die Siemens-Aktie legt um 0,7 Prozent zu. Die Deutsche Bahn will laut einem Handelsblatt-Bericht noch stärker in die neue ICE-Generation investieren als bisher bekannt. Dazu will sie zusätzlich 1 Milliarde Euro ausgeben. Profiteur wäre die gerade entstehende neue Siemens-Alstom-Gesellschaft, heißt es am Markt.

Dialog Semiconductor brechen dagegen um 17,1 Prozent ein, weil Apple weniger Smartphone-Chips von dem Unternehmen benötigt. Dialog gab darauf am Vorabend eine Umsatzwarnung ab.

Leicht enttäuschend verlief das Börsen-Debüt von STS. Der erste Kurs entsprach mit 24 Euro lediglich dem Ausgabepreis. Aktuell notiert die Aktie mit 23,50 Euro sogar 2,1 Prozent unter diesem Niveau.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.445,67 1,15 39,02 -1,66 Stoxx-50 3.071,96 0,74 22,50 -3,33 DAX 12.698,44 0,74 93,55 -1,70 MDAX 26.457,88 0,50 130,91 0,98 TecDAX 2.787,49 0,04 1,05 10,22 SDAX 12.487,17 0,30 37,47 5,05 FTSE 7.728,81 0,66 50,61 -0,62 CAC 5.457,23 1,09 58,83 2,72 Bund-Future 161,48 -0,27 1,42 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:30 Do, 17.39 % YTD EUR/USD 1,1694 +0,01% 1,1678 1,1673 -2,7% EUR/JPY 127,70 +0,39% 127,43 126,92 -5,6% EUR/CHF 1,1546 +0,18% 1,1537 1,1487 -1,4% EUR/GBP 0,8802 +0,06% 0,8794 1,1390 -1,0% USD/JPY 109,21 +0,40% 109,11 108,75 -3,0% GBP/USD 1,3287 -0,04% 1,3281 1,3295 -1,7% Bitcoin BTC/USD 7.597,67 +0,3% 7.523,52 7.571,60 -44,4% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,67 -0,69 -0,05 Deutschland 10 Jahre 0,37 0,34 -0,06 USA 2 Jahre 2,43 2,43 0,54 USA 10 Jahre 2,87 2,86 0,46 Japan 2 Jahre -0,14 -0,15 0,00 Japan 10 Jahre 0,04 0,03 -0,01 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,02 67,04 -0,0% -0,02 +12,2% Brent/ICE 77,67 77,56 +0,1% 0,11 +19,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.299,05 1.298,30 +0,1% +0,75 -0,3% Silber (Spot) 16,45 16,44 +0,1% +0,01 -2,9% Platin (Spot) 911,10 906,50 +0,5% +4,60 -2,0% Kupfer-Future 3,07 3,07 +0,2% +0,01 -7,7% ===

