FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Mai langsamer als zuvor gewachsen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) sank in zweiter Veröffentlichung auf 56,9 (April: 58,1) Punkte. In erster Veröffentlichung, deren Bestätigung die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte prognostiziert hatten, war ein Wert von 56,8 genannt worden.

IHS Markit sprach von einer "spürbaren Abkühlung in der deutschen Industrie. "Verringert haben sich nicht nur die Zuwächse bei Produktion, Auftragseingang und Beschäftigung, auch die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist sind auf den tiefsten Wert seit über zweieinhalb Jahren abgesackt", heißt es in dem Bericht.

Der Index der Auftragseingänge sank auf den niedrigsten Stand seit 21 Monaten und der Produktionsindex auf den tiefsten Stand seit November 2016. Sowohl Einkaufs- als auch Verkaufspreise stiegen.

June 01, 2018 04:03 ET (08:03 GMT)

