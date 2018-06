BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 31-May-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 31/05/2018 IE00B88D2999 26043 GBP 6500030.997 249.5884113 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 31/05/2018 IE00B7VB3908 311434 GBP 4075713.688 13.08692592 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 31/05/2018 IE00B7SD4R47 43735 EUR 9090727.784 207.8593297 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 31/05/2018 IE00B8JF9153 1282379 EUR 9013502.161 7.028735 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 31/05/2018 IE00B878KX55 41860 EUR 10179687.73 243.1841312 Daily ETP



Boost ShortDAX 31/05/2018 IE00B8GKPP93 1082559 EUR 6858927.435 6.3358463 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 31/05/2018 IE00B7Y34M31 107406 USD 63953470 595.4366609 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 31/05/2018 IE00B8K7KM88 3368272 USD 19482721.85 5.784189 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 31/05/2018 IE00B8W5C578 18676 USD 22733728.09 1217.269656 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 31/05/2018 IE00B8VZVH32 11209049 USD 24576815.12 2.192587 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 31/05/2018 IE00B7ZQC614 59003103 USD 82794877.02 1.4032292 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 31/05/2018 IE00B7SX5Y86 2055617 USD 54814292.54 26.6656155 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 31/05/2018 IE00B8HGT870 882355 USD 20095738.45 22.7751171 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 31/05/2018 IE00B6X4BP29 21475 USD 2227453.268 103.7230858 Daily ETP



Boost Copper 3x 31/05/2018 IE00B8JVMZ80 167410 USD 3544503.962 21.172594 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 31/05/2018 IE00B8KD3F05 31997 USD 1850601.392 57.8367157 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 31/05/2018 IE00B8VC8061 223380196 USD 41818760.77 0.1872089 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 31/05/2018 IE00B76BRD76 363650 USD 11269759.8 30.9906773 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 31/05/2018 IE00B7XD2195 7520018 USD 22105093.66 2.9395001 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 31/05/2018 IE00B8JG1787 21715 USD 2198527.127 101.2446294 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 31/05/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2004635.357 35.68236663 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 31/05/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2320793.079 62.10809215 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 31/05/2018 IE00B94QKC83 3909 GBP 679961.8128 173.9477648 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 31/05/2018 IE00BBGBF313 933787 GBP 46479561.29 49.77533559 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 31/05/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 2062662.606 237.4697911 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 31/05/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 251643921.6 4886.28974 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 31/05/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 157860309.6 19393.15843 Daily ETP



Boost Palladium 31/05/2018 IE00B94QLR02 18585 USD 871135.125 46.8730226 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 31/05/2018 IE00B94QLN63 19471 USD 2643027.893 135.7417643 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 31/05/2018 IE00B94QL251 4863 USD 621509.7048 127.8037641 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 31/05/2018 IE00B94QKX96 134951 USD 479433.5622 3.5526492 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 31/05/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 357872.7318 68.8216792 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 31/05/2018 IE00B94QKW89 4394 USD 379132.3982 86.2841143 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 31/05/2018 IE00B94QKS44 8604 USD 714403.8339 83.0315939 Daily ETP



Boost Silver 2x 31/05/2018 IE00B94QL921 13015 USD 820369.1758 63.0325913 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 31/05/2018 IE00B94QL699 14638 USD 597043.0717 40.7872026 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 31/05/2018 IE00B873CW36 4695011 EUR 41489390.6 8.8369102 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 31/05/2018 IE00B8NB3063 409066 EUR 35240827.81 86.1494913 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 31/05/2018 IE00BKT09149 1280 EUR 131759.9027 102.937424 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 31/05/2018 IE00BKS8QM96 310301 EUR 18582350.13 59.8849186 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 31/05/2018 IE00BKT09255 12825 EUR 1772805.516 138.2304496 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 31/05/2018 IE00BKS8QN04 1011249 EUR 53509442.86 52.9142109 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 31/05/2018 IE00BKT09479 821 GBP 117867.5246 143.5658034 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 31/05/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 7742778.586 48.27048319 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 31/05/2018 IE00BKT09032 2500 USD 244507.9723 97.8031889 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 31/05/2018 IE00BKS8QT65 100711 USD 8604230.266 85.4348608 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 31/05/2018 IE00BLS09N40 400106 EUR 9048948.136 22.616377 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 31/05/2018 IE00BLS09P63 62000 EUR 1479440.113 23.8619373 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 31/05/2018 IE00BLNMQS92 39827 EUR 4491257.686 112.7691688 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 31/05/2018 IE00BLNMQT00 94249 EUR 3398588.007 36.0596718 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 31/05/2018 IE00BVFZGC04 60308 USD 1271060.707 21.0761542 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 31/05/2018 IE00BVFZGF35 14027 USD 1067521.438 76.1047578 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 31/05/2018 IE00BVFZGG42 17385 USD 784691.3297 45.1361133 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 31/05/2018 IE00BVFZGH58 30560 USD 1152041.055 37.6976785 Short Daily ETP



Boost Brent 31/05/2018 IE00BVFZGD11 194613 USD 5096506.542 26.1879039 Oil ETC



Boost Gold 31/05/2018 IE00BVFZGK87 95954 USD 2529900.855 26.3657675 ETC



Boost Natural Gas 31/05/2018 IE00BVFZGL94 24751 USD 522792.7531 21.1220861 ETC



Boost BTP 10Y 5x 31/05/2018 IE00BYNXNS22 421750 EUR 24776892.87 58.7478195 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 31/05/2018 IE00BYNXPH56 65676 EUR 2897398.564 44.1165504 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 31/05/2018 IE00BYNXPJ70 10254 USD 916287.5592 89.3590364 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 31/05/2018 IE00BYNXPK85 22586 EUR 1789305.282 79.2218756 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 31/05/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 1889923.721 81.1753166 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 31/05/2018 IE00BYTYHS72 24670 USD 1973267.752 79.9865323 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 31/05/2018 IE00BYTYHR65 874057 USD 6340408.254 7.2539986 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 31/05/2018 IE00BYTYHN28 32996 USD 7181907.021 217.6599291 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 31/05/2018 IE00BYTYHM11 59668 USD 1378759.98 23.1071928 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 31/05/2018 IE00BYTYHQ58 171989399 USD 15702804.12 0.091301 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 31/05/2018 IE00BYMB4Q22 65268 EUR 8951796.923 137.1544543 ETP



Boost Bund 30Y 3x 31/05/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 264276.358 89.8899177 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 31/05/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 25554219.73 9904.736328 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 31/05/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 387476.018 110.7074337 Short Daily ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R3



Copyright RTT News/dpa-AFX