In der Eurozone hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben im Mai weiter eingetrübt. Der vom britischen Forschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe fiel um 0,7 Punkte auf 55,5 Zähler, wie das Institut am Freitag in einer zweiten Schätzung mitteilte. Die Forscher haben damit ihre erste Schätzung wie von Analysten erwartet bestätigt.

Der Indexwert ist damit den fünften Monat in Folge gefallen. Er liegt aber nach wie vor deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Der Indikator signalisiert somit immer noch klar Wachstum, nachdem der Indexwert im vergangenen Dezember mit 60,6 Punkten den höchsten Stand seit Einführung des Indikators im Jahr 1997 erreicht hatte.

In Deutschland, Italien und Spanien gingen die Indikatoren im Mai jeweils zurück. In Frankreich zeigte sich hingegen einmal mehr ein anderes Bild. Hier legte der Stimmungsindikator gegen den Trend in der Eurozone das zweite Mal in Folge zu. Allerdings war der Anstieg im Mai nicht so stark wie nach der ersten Schätzung ursprünglich gemeldet. Im ersten Amtsjahr hat der französische Präsident Emmanuel Macron einen Reformkurs eingeschlagen. Zuletzt war die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone wieder stärker in Schwung gekommen.

Markit-Chefökonom Chris Williamson erklärte den erneuten Rückgang des Stimmungsindikators für die Eurozone mit einer vergleichsweise hohen Anzahl von Feiertagen im Mai. Allerdings machte der Experte auch deutlich, dass er ein höheres Risiko für ein anhaltendes gedämpftes Wirtschaftswachstum sieht. "Das nachlassende Exportneugeschäft hat eindeutig Bremsspuren bei Produktion und Auftragseingang hinterlassen", sagte Williamson.

Nach Einschätzung des Experten Patrick Boldt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) haben außerdem politische Ereignisse in Italien und Spanien die Stimmung in den Industriebetrieben belastet. Nach den politischen Querelen in Italien im Zuge einer Regierungsbildung aus populistischen Parteien war es an den Finanzmärkten zu heftigen Verwerfungen gekommen. Insgesamt geht Boldt davon aus, dass die konjunkturelle Dynamik in der Eurozone "ihren Hochpunkt überschritten hat".

Die Daten im Überblick:

^Region/Index Mai Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM

Verarb. Gew. 55,5 55,5 55,5 56,2

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 56,9 56,8 56,8 58,1

FRANKREICH

Verarb. Gew. 54,4 55,1 55,1 53,8

ITALIEN

Verarb. Gew. 52,7 53,0 --- 53,5

SPANIEN

Verarb. Gew. 53,4 54,0 --- 54,4°

(Angaben in Punkten)

/jkr/bgf/jha/

AXC0095 2018-06-01/10:37