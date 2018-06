Deutsche Bank-Calls mit 117%-Chance bei Kurserholung auf 10 EUR

Die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) brach am 31.5.18 wegen der Einschätzung der US-Aufsichtsbehörde, dass die US-Tochter der Deutsche Bank nun als Problemfall anzusehen sei und der Herabstufung der Bonität durch die Ratingagentur S&P zeitweise um mehr als 9 Prozent ein. Vom vorläufigen Tiefststand von 9,07 Euro konnte sich die Aktie bis zum Handelsschluss wieder auf 9,15 Euro erholen. Obwohl Experten die Deutsche Bank-Aktie mit Kurszielen von bis zu 8 Euro als Verkauf einstufen, startete die Aktie am 1.6.18 mit einem Kursplus von bis zu 4 Prozent in den Handelstag.

Risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Deutsche Bank-Aktie nach dem gestrigen Ausverkauf kurzfristig zumindest wieder über Korrekturpotenzial auf bis zu 10 Euro aufweisen sollte, könnte einen kleinen Teil ihres Portfoliovermögens für eine Investition in Long-Hebelprodukte aufwenden.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 9,50 Euro

Der Commerzbank-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis bei 9,50 Euro, Bewertungstag 20.7.18, BV 1, ISIN: DE000CA2YW37, wurde beim Aktienkurs von 9,39 Euro mit 0,45 - 0,46 Euro gehandelt.

Gelingt der Deutsche Bank-Aktie in den nächsten Tagen die Erholung auf die Marke von 10 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,81 Euro (+76 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 9,00 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 9,00 Euro, BV 1, ISIN: DE000MF0L9E8, wurde beim Aktienkurs von 9,39 Euro mit 0,45 - 0,46 Euro taxiert.

Kann die Deutsche Bank-Aktie in den nächsten Tagen auf 10 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,00 Euro (+117 Prozent) erhöhen.

Mini Future Long mit KO-Marke bei 8,50 Euro

Das Goldman Sachs-Mini Future Long-Zertifikat auf Deutsche Bank mit Basispreis bei 7,901 Euro, KO-Marke bei 8,50 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000GL96E18, wurde beim Aktienkurs von 9,39 Euro mit 0,168 - 0,169 Euro quotiert. Bei einem Kursanstieg der Deutsche Bank-Aktie auf 10 Euro wird der innere Wert des Mini Long-Zertifikates auf 0,21 Euro (+24 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Bank-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Bank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de