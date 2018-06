BERLIN (Dow Jones)--Die von der SPD in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzte Rückkehr zu paritätischen Beiträgen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Krankenversicherung soll nach Angaben von SPD-Chefin Andrea Nahles schon in der kommenden Woche vom Bundeskabinett verabschiedet werden.

"Das ist uns sehr wichtig", sagte Nahles der Bild-Zeitung. "Darum haben wir es nun beschleunigt: Die Parität wird nächste Woche im Kabinett beschlossen, damit sie zum 1. Januar 2019 für alle gelten kann." Dies bedeute eine Entlastung von insgesamt 7 Milliarden Euro und bringe bis zu 25 Euro netto mehr im Monat. Nahles betonte, die Arbeit der großen Koalition nehme jetzt deutlich an Fahrt auf. "Bis zum Sommer kommen Gesetze für bessere Kitas, für Rückkehrrecht von Teil- auf Vollzeitarbeit, und zwei wichtige Grundgesetzänderungen sind schon durchs Kabinett."

Ausdrücklich lobte sie die Haushaltspolitik von Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Diese sei gerade keine bloße Fortführung der Politik seines Amtsvorgängers Wolfgang Schäuble (CDU). Der Haushalt sehe im Gegenteil endlich einen massiven Anstieg der Investitionen vor. "In guten wirtschaftlichen Zeiten keine Schulden machen und gleichzeitig für die Zukunft vorsorgen, ist doch ein Gebot der Vernunft", betonte die SPD-Vorsitzende. Nur so sei man gut aufgestellt, falls die wirtschaftliche Lage einmal wieder schwieriger werde.

