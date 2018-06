Hannover (aktiencheck.de) - Die Ankündigung der US-Regierung, dass Unternehmen aus der EU künftig Strafzölle auf Exporte von Stahl und Aluminium in die USA zahlen müssen, hat die Sorgen der Anleger erhöht und die Indices am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) -1,40%, MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) -0,11%, TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) -0,40%) nach unten gedrückt, so die Analysten der Nord LB. Aktien der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) seien mit minus 7,15% einsames DAX-Schlusslicht gewesen. Medien hätten zuvor berichtet, dass die US-Börsenaufsicht das US-Gesc ...

Den vollständigen Artikel lesen ...