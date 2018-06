Hier geht's zum Video

Der Trading-Tipp des Tages ist heute Airbus. Der neue Chef der Airbus-Zivilflugzeugsparte, Guillaume Faury, hat der "Welt" ein Interview gegeben und darin betont, dass er keine negativen Folgen für den Konzern sieht, obwohl die künftige Besetzung an der Spitze noch nicht feststeht. Indirekt deutete er damit an, dass er auch sich die Nachfolge für Konzernchef Tom Enders zutraut. Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.