Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH von 280 auf 325 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Luxusgüterkonzerns würden trotz des starken Kursanstieges in den letzten 24 Monaten zu Recht mit einer Bewertungsprämie gehandelt, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Branche insgesamt aber sei das Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag nicht mehr attraktiv./la/jha/ Datum der Analyse: 01.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2018-06-01/11:00

ISIN: FR0000121014