Bedruckt werden die beiden Fusion Produkte ausschließlich im Postprint-Verfahren. Dabei wird je nach Auflage und Qualitätsanforderung der Offset- oder Flexodruck gewählt. In Kürze kommt dann noch der Digitaldruck hinzu, wenn im Juni 2018 eine neue HP C500 Digitaldruckanlage für den Wellpappendirektdruck bei LIC Packaging installiert wird.

"Einer der Hauptgründe, warum wir uns für Fusion Topliner entschieden haben, ist die umfangreiche Grammaturbreite. Damit können wir alle Anforderungen in den verschiedenen Wellenarten erfüllen", sagt Piero Bertoldo, Präsident von LIC Packaging. Entscheidungskriterien waren darüberhinaus das hochweiße Erscheinungsbild, die Festigkeitswerte und der nicht vorhandene Falzbruch. Ein weiterer Vorteil ist die Zulassung des Frischfaserliners für Lebensmittelverpackungen, da Fusion Topliner den wichtigsten Richtlinien für den Lebensmittelkontakt in Italien und Europa entspricht. Logistisch profitiert LIC Packaging von der geografischen Nähe zum Sappi-Produktionsstandart in Ehingen. Dies sorgt für die schnelle Lieferung der Papiere nach Norditalien.

Einsatzgebiet von Fusion sind mehrheitlich Lebensmittelverpackungen - darunter Wellpappenkartons für Tiefkühlkost, Pizza-Boxen und Träger-Verpackungen ...

