Paris (www.aktiencheck.de) - Bis April wurde Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) in einer steilen Korrektur an die Unterstützung bei 908 USD gedrückt, ehe es von dort zu einer Erholung bis an die Hürde bei 1.052 USD kam, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht. Hier habe eine weitere Abwärtsbewegung eingesetzt, die von den Bullen an der 939 USD-Marke gestoppt worden sei. Seit Anfang Mai habe sic ...

Den vollständigen Artikel lesen ...