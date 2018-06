Wollerau (ots) -



Die in der Strategie-, Finanz- und Rechtsberatung tätige MAF

Zurich Consulting Group AG (MAF) und die Tochtergesellschaft

Schneiter & Frei & Partner AG (SFAG) firmieren unter excent AG. Mit

der Firmenführung unter neuem Namen geht ein prozessoptimierter und

innovativ gestalteter Onlineauftritt einher, der sich die

Errungenschaften der Digitalisierung zunutze macht.



Die MAF erbringt seit über zehn Jahren Treuhanddienstleistungen

für nationale und internationale Gesellschaften sowie Privatpersonen

in der Grossregion Zürich und Schwyz. Als europaweit tätiges

Unternehmen unterstützt die MAF Kunden und Geschäftspartner in den

Bereichen Strategie, Recht und Finanzen.



2010 hat die MAF erfolgreich die Firma SFAG übernommen, welche

seither eine Tochtergesellschaft der MAF ist. Damit konnte das

Unternehmen sein breites Beratungsangebot mit zusätzlichen

Treuhanddienstleistungen erweitern. Nach wie vor begründen Qualität,

Nachhaltigkeit und ein umfassendes Dienstleistungsportfolio die

Erfolgsgeschichte der MAF. So hat sich das Unternehmen in den

vergangenen Jahren zu einem der führenden Anbietern in den Bereichen

klassische Treuhanddienstleistungen, Steuer- und Rechtsberatung sowie

Versicherungs- und Vermögensberatung entwickelt.



Nun realisiert die MAF Zurich Consulting Group AG den nächsten

Schritt in Richtung Zukunft. Die MAF und die Tochtergesellschaft SFAG

firmieren ab dem 1. Juni unter dem Namen excent AG. Mit diesem

Re-Branding wird auch der Firmenauftritt des Unternehmens neu

gestaltet. Der moderne Onlineauftritt unter excent.ch unterstreicht

die digitale Transformation des Unternehmens, womit eine noch

breitere Kundengruppe angesprochen werden soll. Zum neuen

Online-Angebot zählen webbasierte Treuhandprogramme sowie eine

bedarfsgerechte File-Sharing-Plattform, die modernste

Sicherheitsstandards erfüllen. Das neue Onlineportal von excent

gestaltet die Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen

Kunden und Geschäftspartnern kundenorientiert und effizient. Damit

setzt sich excent zum Ziel, einen ganzheitlichen Treuhand- und

Beratungsservice anzubieten, der für alle Zielgruppen einen Mehrwert

schaffen soll.



