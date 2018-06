FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.06.2018 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS NORTHGATE PRICE TARGET TO 395 (465) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS QINETIQ TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 276 (235) PENCE - CFRA RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 3600 (3300) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS OPHIR ENERGY PRICE TARGET TO 50 (60) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES JOHNSON MATTHEY TARGET TO 4000 (3900) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 83 (90) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS UNITED UTILITIES TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 820 (800) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 860 (780) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 850 (720) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2000 (1850) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4800 (4400) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 256 (226) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1500 (1530) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BIFFA TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 250 PENCE - HSBC RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 245 (240) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BAT PRICE TARGET TO 5200 (6000) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS TAYLOR WIMPEY TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 220 PENCE - JPMORGAN RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 650 P - JPMORGAN RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 3250 (2950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES DIXONS CARPHONE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 220 PENCE - LIBERUM RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 557 (540) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 195 (170) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 270 (230) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 900 (850) PENCE - 'BUY'



