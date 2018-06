Die Achillesferse des Unternehmens ist die starke Abhängigkeit von Apple, der US-Konzern allein sorgt für gut 70 Prozent der Umsätze. Da Apple aber seine eigene Produktionslinie aufbauen möchte, geht der wichtigste Kunde von Dialog verloren. Aber auch die allgemein geringe Nachfrage drückt auf den Umsatz. Das TecDAX-Unternehmen ließ zum Ende dieser Woche noch eine Bombe platzen: Apple habe einen zweiten Lieferanten für die sogenannten Power-Management-Chips gefunden und benötigt somit deutlich weniger Bauteile von Dialog.

Unternehmen muss sich neu erfinden

Der erwartete Konzernumsatz dürfte wegen der weniger werdenden Bestellungen in diesem Jahr um rund fünf Prozent niedriger ausfallen. Trotzdem sollen die Erlöse in 2018 verglichen mit dem Vorjahr zulegen. 2019 dürften die Auswirkungen ähnlich sein, sagte Dialog-Chef Jalal Bagherli bei einer Analystenkonferenz. Die Anleger reagieren auf die Warnung am Freitag sehr nervös und schickten die Aktie Gleichmal um über 15 Prozent ins Minus.

