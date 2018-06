Korrektur einer Meldung der ZhongdeWaste Technology AG vom 15.05.2018: ZhongDe Waste Technology AG: Veröffentlichung eines Fehlers in der Rechnungslegung nach § 109 Absatz 2 Satz 1 WpHG DGAP-News: ZhongDe Waste Technology AG / Schlagwort(e): Sonstiges Korrektur einer Meldung der ZhongdeWaste Technology AG vom 15.05.2018: ZhongDe Waste Technology AG: Veröffentlichung eines Fehlers in der Rechnungslegung nach § 109 Absatz 2 Satz 1 WpHG 01.06.2018 / 11:16 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Korrektur einer Meldung der ZhongDe Waste Technology AG vom 15.05.2018 ZhongDe Waste Technology AG: Veröffentlichung eines Fehlers in der Rechnungslegung nach § 109 Absatz 2 Satz 1 WpHG Frankfurt, 1. Juni 2018 - Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) hat festgestellt, dass der verkürzte Konzernabschluss zum Abschlussstichtag 30.06.2016 und der Konzernzwischenlagebericht für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2016 der ZhongDe Waste Technology AG, Frankfurt am Main, fehlerhaft sind: Die in der verkürzten Konzernzwischenbilanz der ZhongDe Waste Technology AG zum 30. Juni 2016 ausgewiesenen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von EUR 75,4 Millionen sind anhand der vorgelegten Buchführungsunterlagen nicht hinreichend verlässlich nachgewiesen. Dies ist ein Verstoß gegen § 238 Abs. 1 HGB. 01.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ZhongDe Waste Technology AG Messeturm 25th floor 60308 Frankfurt Deutschland Telefon: + 49 69 50956 5656 Fax: + 49 69 50956 5520 Internet: www.zhongde-ag.de ISIN: DE000ZDWT018 WKN: ZDWT01 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 691623 01.06.2018

ISIN DE000ZDWT018

AXC0109 2018-06-01/11:16