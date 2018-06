Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für British American Tobacco von 6000 auf 5200 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die aus seiner Sicht überzogenen Sorgen hinsichtlich der Profitabilität der E-Zigaretten-Produkte, der Investitionen und der Konkurrenz dürften zwar so schnell nicht schwinden, schrieb Analyst Owen Bennett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Kurspotenzial sei aber dennoch alles andere als unattraktiv./ag/la Datum der Analyse: 01.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0002875804