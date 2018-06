Die Ölpreise haben am Freitag leicht zugelegt. Großes Thema ist weiterhin die Aussicht auf ein erhöhtes Angebot durch Opec.

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Vormittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 77,69 US-Dollar. Das waren 0,2 Prozent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung stieg ebenfalls um 0,2 Prozent auf 67,17 Dollar.

In den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...