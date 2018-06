Die US-Bank JPMorgan hat Kering mit "Overweight" und einem Kursziel von 515 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Aktien des Luxusgüterkonzerns hätten zwar nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial zu ihrem neuen Kursziel, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Papiere unter Rendite-Risiko-Gesichtspunkten immer noch attraktiver als viele Wettbewerber./la/ag Datum der Analyse: 01.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2018-06-01/11:22

ISIN: FR0000121485