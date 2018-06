Das Spezialchemie-Unternehmen Hallstar gab eine bevorstehende Veränderung der globalen Organisation seines Geschäfts und neue Führungsrollen bekannt. Am 1. Oktober 2018 wird Hallstar beginnen, als zwei Handelsunternehmen zu agieren als Hallstar Industrial Solutions Company und Hallstar Beauty Personal Care Company.

John Paro, Chairman, President und Chief Executive Officer, betrachtet diese Fortentwicklung bei Hallstar sowohl als vorausschauenden, belebenden Einsatz seiner globalen Ressourcen als auch als eine direkte Antwort auf die Marktbedürfnisse. "Ich war immer sehr stolz auf beide Seiten des Geschäfts und wie wir beide unsere beeindruckende Ester-Chemie dazu verwenden, die Kundenprobleme in einer Vielzahl von Industriebereichen anzugehen. Gleichzeitig erkennen wir an, dass die Landschaften von Industrial Solutions und Beauty Personal Care in Bezug auf Kundenverhalten und Produktinnovation sehr unterschiedlich sind. Mit der Aufteilung in zwei Unternehmen können unsere Mitarbeiter weiter das tun, was sie am besten tun und sich voll und ganz auf das Wachstum in ihrer spezifischen Branche konzentrieren."

Paro wird Chairman und CEO von The Hallstar Company bleiben, wird aber den Titel des President abgeben. Stattdessen werden Hallstar Industrial Solutions Company und Hallstar Beauty Personal Care Company jeweils einen eigenen President haben, der für den Betrieb des jeweiligen Unternehmens und die finanziellen Resultate verantwortlich ist. "Die Zeit für dieses nächste Kapitel ist gekommen, sowohl für mich als auch für das Unternehmen", erklärte Paro. "Eine neue Führung an der Spitze dieser beiden erfolgreichen Unternehmen zu sehen, wird sich bezahlt machen. Hallstar kann auf Jahre des Wachstums und der Innovation zurückblicken und sein derzeitiges Portfolio an bahnbrechender Technologie ist unübertroffen aber ich bin 100 sicher, dass unsere zwei neuen Presidents noch größeres Potenzial entdecken werden und Hallstar weiter vorantreiben werden, als man sich je hätte ausmalen können."

Mit Wirkung vom 1. Oktober wird Robert S. Hu, derzeitiger Hallstar Vice President, EMEA, APAC and Global Innovation, die Rolle des President und CTO von Hallstar Beauty Personal Care übernehmen. Die Suche nach einem neuen President für Hallstar Industrial Solutions ist im Gange. Sowohl Damian Marshall in Industrial Solutions als auch Varun Mathur in Beauty & Personal Care werden ihre wichtigen kommerziellen und strategischen Rollen des Vice President und General Manager behalten, wie Anfang des Jahres angekündigt wurde und sie werden eng mit ihren neuen Presidents zusammenarbeiten.

Beide Unternehmen werden nach wie vor Kunden rund um die Welt bedienen und erwarten die Beziehungen von Hallstar zu seinen Kunden, Vertriebsunternehmern und Verkäufern nach dem 1. Oktober beizubehalten, bestätigte Paro. "Wir geben die Umstrukturierung frühzeitig bekannt, um die Beeinträchtigung möglichst gering zu halten. Von jetzt an bis zum 1. Oktober und darüber hinaus möchten wir, dass das talentierte Team von Hallstar unsere Wertoptimierungsstrategie versteht und Teil der Planung und der Schaffung unserer bemerkenswerten Zukunft sein wird."

Hallstar ist ein namhafter globaler Anbieter von Spezialchemielösungen. Das Unternehmen geht jede Verpflichtung mit einem auf Zusammenarbeit ausgerichteten Ansatz an und stellt technischen Support, chemisches Fachwissen sowie Branchenkenntnisse bereit, die seinen Kunden helfen, von der Konzeption bis zur Produktion der ersten Chargen das Beste aus ihren Produkten herauszuholen.

