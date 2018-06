Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wenig Eigenleben gibt es angesichts der politischen Situation in Italien derzeit bei Sterling zu beobachten, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Dennoch: Die Stimmung unter Unternehmenslenkern in Großbritannien sei so schlecht wie noch nie seit der Brexit-Abstimmung 2016, wie jüngst eine monatlich durchgeführte Umfrage der Bank of England ergeben habe. Und je prod ...

Den vollständigen Artikel lesen ...