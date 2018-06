München (www.aktiencheck.de) - Nach den Diskussionen um die politische Zukunft Italiens und der Konjunkturdatenflut in dieser Woche können zumindest Volkswirte nächste Woche etwas durchatmen, da weniger wichtige Makroveröffentlichungen anstehen, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. Aber bereits die Woche darauf würden sowohl die FED, die EZB als auch die Bank of Japan tagen, wobei die US-Notenbank die nächste Leitzinserhöhung beschließen dürfte, während Mario Draghi Hinweise zum geplanten Ausstieg aus den EZB-Anleihekäufen geben könnte. Kommende Woche liege der Fokus in Euroland auf den Produzentenpreisen fü ...

