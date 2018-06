Von Barbara Kollmeyer

SYDNEY (Dow Jones)--Der Deutschen Bank könnte in Australien zusammen mit anderen Banken eine Kartelklage bevorstehen. Die Wettbewerbsaufsicht ACCC teilte am Freitag mit, dass voraussichtlich die Klage im Zusammenhang mit einer Platzierung von Aktien der ANZ eingereicht wird. Neben der Deutschen Bank nannte die Behörde die Citigroup und die Australia & New Zealand Banking Group Ltd.

Einem Bericht des Senders BBC zufolge wirft die ACCC den Banken Fehlverhalten bei der Platzierung von 80,8 Millionen Aktien der ANZ im Jahr 2015 vor. Die drei Banken kündigten an, sich dagegen zur Wehr zu setzen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/smh

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2018 05:00 ET (09:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.