Guten Tag liebe Anlegerinnen und Anleger,

die Aktienmärkte haben einige turbulente Monate hinter sich. Dem festen Jahresauftakt folgte ein massiver Einbruch im Februar. Im April und Mai folgte dann eine rasante Aufholjagd. Ein Wechselbad für viele Investoren, deren Portfolios kräftig durchgeschüttelt wurden.

Kein Wunder also, dass die Investoren nach dem Rücksetzer in dieser Woche eher skeptisch sind, was die weitere Entwicklung angeht. In der Vergangenheit war das stets ein verlässliches Zeichen für steigende Aktienkurse. Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...