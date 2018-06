Einen Wechselrichter zur direkten Einspeisung in das Zehn-Kilovolt-Mittelspannungsnetz hat das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE entwickelt und in Betrieb genommen. Dank Hochvolttransistoren aus Siliciumkarbid ist kein zusätzlicher Transformator nötig.Forscher des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE haben einen Wechselrichter entwickelt und in Betrieb genommen, mit dem Strom direkt und ohne zusätzlichen Transformator in das Zehn-Kilovolt-Mittelspannungsnetz eingespeist werden kann. Möglich macht das der Einsatz von Hochvolttransistoren aus Siliciumkarbid (SiC). Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...