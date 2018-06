Berlin (ots) -



Marc Haberland, 44, wird neuer Programmgeschäftsführer im RTL Radio Center Berlin. In dieser Position ist er ab heute, 1. Juni 2018, für die Radiosender 104.6 RTL, 105.5 Spreeradio, RTL Radio - Deutschlands Hit Radio, The Wave sowie für alle digitalen Online Audioangebote, Webstreams, Podcasts, etc., des RTL Radio Center Berlin verantwortlich. Haberland berichtet zukünftig an Stephan Schmitter, CEO RTL Radio Deutschland: "Marc Haberland trägt die RTL DNA in sich und war in den letzten Jahren ein maßgeblicher Faktor für den großen Erfolg unseres Marktführers 104.6 RTL. Er verfügt über ein sehr gutes, strategisches Programmgespür und begegnet den Herausforderungen der Digitalisierung mit großer Kreativität. Ich freue mich, dass er jetzt die Gesamtverantwortung für unsere Berliner Programme und die Weiterentwicklung unseres digitalen Audio-Footprints in Berlin übernimmt."



