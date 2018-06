Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag erneut zu einem Erholungsversuch angesetzt und kann die Gewinne bisher - im Gegensatz zu den Vortagen - nicht nur halten, sondern sogar leicht ausbauen. Der Leitindex SMI erholt sich damit von seinem am Vortag markierten Jahretief und überschreitet die Marke von 8'500 Punkten deutlich. Am Markt wurde die Entspannung vor allem mit der Vermeidung von Neuwahlen in Italien begründet. Laut Umfragen hätte davon vor allem die rechtsnationale und eurokritische Lega profitiert. An diesem Freitag wird die Vereidigung der neuen Koalition aus Fünf Sterne und Lega vonstatten gehen, die von Giuseppe Conte als Ministerpräsident geleitet werden soll.

Bankanalysten hoben jedoch hervor, dass von Entwarnung keine Rede sein könne. Die neue Regierung dürfte auf Konfrontationskurs zur Europäischen Union gehen, kommentierte Jörg Krämer, Chefökonom der Commerzbank. "Die Krise könnte wieder hochkochen." Am Nachmittag könnte der US-Arbeitsmarktbericht für den Mai noch für Impulse sorgen. Die Anleger dürften vor allem auf die Entwicklung der Lohnkosten schauen, nachdem die Märkte gestern vom deutlichen Anstieg der Inflation in der Eurozone überrascht wurden, erklärt Jochen Stanzl von CMC Markets.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 10.50 Uhr 1,38 Prozent höher bei 8'573,94 Punkten. ...

